A lelki gazdagság és sokszínűség forgataga volt a családi nap a szegedi Dóm téren

A Dóm előtt felállított nagyszínpadon délelőtt 11 órától egy flashmobbal adták meg az alaphangulatot: a színpadon táncolókhoz egyre többen kapcsolódtak a téren, akár népviseletben is.

Ezután a nagyszínpadon a Szeged-Csanádi Egyházmegye katolikus iskolái adtak elő mesejátékokat, táncos, néptáncos és zenei műsorokat; de felléptek óvodások is, valamint a szegedi Liget Társulat, a makói Maros Táncegyüttes, Csernik Szende mesemondó és Szalóki Ági is.

Délután a Mentés Másként Együttes és népzenei műhely műsorát láthattuk.

A gyerekeknek remek kikapcsolódási lehetőséget nyújtott az ugrálóvár és a sokféle kézműves-foglalkozás, sőt aszfaltrajzolás és még lufihajtogatás is várta őket.

A színpadi programok mellett több mint ötven mozgalom, szerzetesközösség, szervezet és egyesület állított ki a Dóm teret körbevevő sátrakban, akik színes programmal készültek kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A nap során a Dómot és a tornyát ingyenesen lehetett látogatni.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorációs Helynökségének irodavezetője, Bucskóné Lehota Ágota elmondta: munkájukból, feladataikból három területet is megismerhetünk: a plébániai pasztorációt, a kórházlelkészi szolgálatot és a családpasztorációt. Lehetett kis műanyag puskákkal a hét főbűnre lőni, melyekhez kis kártyákon sarkalatos erények tartoztak. „Fontos számunkra, hogy azokat az értékeket, amiket képviselünk, minél közelebb hozzuk az emberekhez, akár humorral vagy játékosan.” Az egyházmegye területén minden kórházban van kórházpasztorációs munkatársuk, jelenleg tizenegy.

A családokat, házaspárokat is invitálták, hogy reflektáljanak magukra, a párkapcsolatukra, a szülő-gyerek kapcsolatra. „Itt látható egy életfa, amin az almákra azt írják fel, amit köszönhetnek a házasságuknak, családjuknak, például támogatást, önbizalmat, megbocsátást, az ősz hajszálakat, önismeretben fejlődést, biztonságot. A levelekre pedig azt írják, mi teszi örömtelivé a családi együttléteiket.

A Családegyetem 2014 óta működő programunk, segíti a családi összetartozás megélését, a szeretetben való kapcsolódást, az intimitás kifejeződését” – ismertette Bucskóné Lehota Ágota.

Az irodavezető azt is elmondta, ami mindnyájunk tapasztalata: „Sokszor a mindennapok bedarálnak, de figyelnünk kell, hogy adjunk egymásnak szeretetteljes kifejezéseket. Fontos az is, hogy legyen közös minőségi időnk egymással, a családtagjainkkal.

Nálunk ki lehet tölteni egy úgynevezett örömtesztet is, mivel úgy látjuk, az anya hangulata nagyon meghatározó a család légkörében, hat mindenkire. Amire figyelünk, azt erősítjük: ha a pozitívumokat keresem, az fog növekedni; de ha kritikus vagyok, az elveszi másoktól is az energiát. A szerelmünket táplálja, ha pozitív visszajelzéseket adok a férjemnek.”

Déri Éva Kecskemétről érkezett, a Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület égisze alatt. Most bemutatott programjuk a családi életre nevelésnek egy szelete, kiskamaszoknak szánt program: a lányoknak tartott „Ciklusshow” és a fiúknak tartott „Titkos küldetés”. Ezek által megtanítják nekik a kamaszkor küszöbén a test működését érthető, befogadható módon.

Tőlük nem messze található egy másik, fiataloknak szóló sátor. „A Teenstar mozgalom egy nemzetközi személyiségfejlesztő és szexuálpedagógiai program – mondta Makovszky Király Zsuzsanna. – Serdülőkkel beszélgetünk arról, hogyan képzelik az életüket, a jövőjüket, a jövőbeli családjukat, de szó esik a jelenlegi családjukról is.” Mindeközben épp személyiségteszteket töltenek ki az ide látogató lányok.

A Teenstar a tizenéves fiatalok hosszabb távú, húszalkalmas kurzusa, melynek bizalmas, baráti légkörében meg tudnak nyílni egymás előtt és a csoportvezetők előtt is. „Az Isten teremtett nekünk egy testet, amiben a terve szerint jól érezhetjük magunkat. A szexualitás is ajándék, aminek a szépségét szeretnénk átadni a fiataloknak ebben a túlszexualizált világban, és el akarjuk gondolkodtatni őket arról, hogy mennyire értékesek.” Az 1970-es években indult, a világon több mint harminc országban jelen levő program 2017-ben jött be Magyarországra.

Hibszky Ambrus premontrei rendi novícius Gödöllőről érkezett, Tripsó Paula nővér pedig Zsámbékon a premontrei női kanonokrend örökfogadalmas tagja. Ambrus testvért láthattuk táncolni is a flashmobon. „Hoztunk a rednünk 900 éves évfordulójára készült kötetekből példányokat, CD-ket, zenei kiadványokat.”

A mányi fogyatékos műhelyben készítették azokat a bögréket, tányérokat, tálakat, amelyek gyönyörű színben és formában pompáznak a kiállító asztalukon. „Egy hallássérült lány nagyon szeret korongozni, az által készített edényeket főleg hallás- és mozgássérültek festették ki. Hoztunk ismertetést a rendünkről, rendalapítónkról, híres rendtagjainkról, sőt készítettünk egy bohócot, amit meg lehet etetni labdákkal, azaz a kisgyerekek dobálhatnak a szájába labdát. Szerencsére még nem verte le senki a festett edényeket” – mondja Paula nővér.

Kunszabóné Pataki Anna a Csak Egyet Szolgálat hajléktalanmisszióját végzi. „Ma szeretnénk bemutatni azokat az embereket, akik egy nappali melegedőbe lejönnek. Azért érezzük ezt fontosnak, mert én is tele voltam előítélettel, azt gondoltam, ők tehetnek arról, hogy ide jutottak. Amikor hosszan meséltetjük őket, kiderül, sokan nem tehetnek arról, hogy ilyen helyzetben vannak. Nekünk, amiből többet kaptunk, abból adnunk kell azoknak, akik hiányt szenvednek, és ez nemcsak anyagiakra, hanem erkölcsi értékekre is vonatkozik. Segítjük az életvezetésben azokat, akik nem tudnak megkapaszkodni. Általában nincs háttere azoknak az embereknek, akik bajban vannak. Igyekszünk segíteni nekik, hogy ne csússzanak lejjebb. Mivel hajléktalanmisszió vagyunk, mindig elmondjuk, hogy értékesek, Isten szereti őket, és megismételhetetlenek.

Sokan vannak azoknál a sátraknál, melyek főként fiataloknak kínálnak programot. A Szegedi piaristák égisze alatt képviselte magát a Dugonics András Piarista Gimnázium, a Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium, a rendház és a Kalazancius Mozgalom. Jusztinné Nedelkovics Aliz, az iskola igazgatója elmondta, hogy kiadványaik mellett szabadulószobával is készültek, amit a gyerekek a telefonjukon tudnak kitölteni. „A Szent Gellért Ifjúsági Találkozó egy állomása is vagyunk. A diákoknak ugyanis húsz állomáson kell végigmenniük, amiért pecsétet és könyvjelzőt kapnak, délután pedig Szent Gellért ereklyéjét kell megkeresniük egy nyomozós játékkal.” Ezen a találkozón a Szent Benedek-iskola, a piarista iskola és a Karolina-iskola diákjai vesznek részt.

A piaristák sátránál Tóth Zsanett, aki a reggeli flashmobot vezette, elmondta: minden ifjúsági találkozón szoktak táncolni és az egyházmegyei táborban is. „Szeretnénk megtanítani a fiataloknak, hogy drogok, alkohol és egyéb szerek használata nélkül is lehet jól érezni magunkat.”

Erdei Márk a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgálat részéről érkezett. Ez a szolgálat az állami gyermekvédelem nagy részét kiteszi, 13 megyében közel 6500 gyermek teljes felügyeletét jelenti. A mély beszélgetésekre az általuk kialakított sarokban bárkinek lehetősége van, de ezen túl van egy fontos feladatuk, a nevelőszülői hivatás népszerűsítése. „Bizonyos feltételeknek meg kell felelni, és egy többórás képzésen is részt kell venni, hogy valaki nevelőszülővé váljon.”

Tőlük nem messze a görögkatolikus metropólia kiállítósátrában jelen van a szeretetszolgálatuk, a makói Szent Tamás görögkatolikus óvoda és a Szent Bazil Hajdúdorogi Gimnázium. Verdes Miklós, ez utóbbi intézmény iskolalelkésze elmondta, Monostori Viktória művész-tanár vezetésével a hajdúdorogi intézménynek fontos szegmense a képzőművészeti kör. Kedvenc szentjeinkről, égi pártfogóinkról kedves kis rézkarc nyomatokat tudnak készíteni sátruk előtt az érdeklődők. Azt is megtudjuk, hogy a rendszerváltás után alakult meg a Szent Bazil iskola, amelyben technikum, hat- és négyosztályos gimnázium működik. A sátornál mindhárom egyházmegye helynökével találkozhattunk: Szabó Tamás képviselte a nyíregyházit, Terdik János a hajdúdorogit, Juhász Géza pedig a Miskolci Egyházmegyét.

Befordulunk a Dóm tér harmadik oldalára is, ahol a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Gál Ferenc Egyetem is helyet kapott a kismarosi ciszterci nővérek mellett. Nem messze tőlük könyvek mögül egy domonkos nővér mosolyog, Hódmezővásárhelyről érkező rendtársai beszélgetnek az érdeklődőkkel.

Veronika nővér elmondta, nemrég van egy saját kiadójuk is, az Advocata Nostra, de vannak olyan könyveik is, amiket még a Kairosz adott ki, és az ő szellemi termékük. „A gyerekek számára hoztunk domonkos kvízt, többen voltak, akik szívesen szelfiztek Regina nővér nevű babával, vagy a Domonkoshoz tartozó kutyával.”

Gyenes Csaba tiszaszigeti, kübekházi és újszentiván plébánosával már a háború kezdetén is találkoztunk Beregsurányban, a határon, ahol ezerszámra sütött társaival palacsintát a menekülteknek. Most jótékonysági palacsintasütésüket a Forrás tábor javára végzik, amelyet az egyházmegye szervez a hátrányos helyzetű gyerekeknek.

Most szűk ezer darab palacsintára való tésztával készültek, amit a Dóm tér árkádjai előtt készítenek el. Miközben a serpenyőkben forgatták a palacsintát, mások kenték őket lekvárral, nutellával.

Tompa Szabolcs Patrik beszélt a Forrás tábor kialakulásáról. „Még a Covid alatt kezdett el a Szent Gellért Szeminárium egy adventi gyűjtést, amivel próbáltunk segíteni a Szeged-Csanádi Egyházmegye hittanosainak. Szerettünk volna egy tábort is, hogy ne csak karácsonykor találkozzunk, most pedig már havonta szeretnénk találkozni a fiatalokkal.”

A Katolikus Szeretetszolgálat Természetes Gyermekáldás projektjének projektmenedzsereként Szlávik Bence ismertette, mi a Uspace. A 10–20 év közötti korcsoportnak szóló projekt számtalan közösségi médiafelületen jelen van.

„Próbálunk terjeszkedni azok felé a fiatalok felé, akik szeretnének őket érintő témákról biztonságos helyen kommunikálni, kérdést megfogalmazni, szóljon az akár egy natúrkozmetikumról, vagy intim témáról. Fontos, hogy a fiataloknak ne legyen semmi sem tabu.” A katolikus Egyház kétezer éves tanításait olyan burokba csomagolva kapják meg, ami az ő nyelvükön szólal meg. Így az értékeket a magukénak érzik.

A Képmás magazin címlapján a Biblia első fejezete köszön vissza: Isten a saját képmására teremtette az embert, férfinak és nőnek – ismerteti a magazin munkatársa, Urbán András a lapot. – A mi magazinunkon úgy van: Képmás magazin, nőknek és férfiaknak. Elsősorban a keresztény nőket próbáljuk megcélozni, és rajtuk keresztül a családot. Aktualitásokat, szép életutakat, problémamegoldásokat mutatunk meg, de szórakoztatunk is keresztény konzervatív értékrend köré épülve.

A KATTÁRS a családi napon megmutatta az Egyház sokszínűségét, lelki gazdagságát, fiatalokhoz, rászorulókhoz, családokhoz és mindenkihez odaforduló tekintetét.

Szerző: Vámossy Erzsébet

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír