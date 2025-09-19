Élő kövekből Egyház – A pesti ferences templom búcsúünnepe

A pesti ferencesek egész hétvégén liturgikus programokkal várják az ünnepelni, emlékezni vágyókat.

1743. szeptember 21-én, Szent Máté apostol és evangélista ünnepén szentelték fel az Alcantarai Szent Péterről nevezett belvárosi templomot – egy hosszabb újjáépítést követően, a katolikus restauráció idején.

A barokk stílusú épület 1690-ben került vissza hivatalosan a ferencesek birtokába, amelyet egészen 1950-ig gondoztak és használtak. Az egyházellenes kommunista rendszer miatt negyven év kényszerű távollét után 1990. szeptember 1-jén térhetett vissza ide a rend, hogy évszázados szolgálatát folytassa.

Idén egy másik kerek évforduló is erre a hétvégére esik: száz éve, szeptember 20-án szentelték pappá Isten szolgája Hajnal Zénó ferences vértanú lelkipásztort.

Zénó testvér 1900-ban született. 1918-ban lépett be a rendbe, majd 1925-ben szentelték pappá. 1940-től Nagyatádon teljesített plébánosi szolgálatot. 1945-ben híveivel a gyékényesi plébániára menekült a háború elől, a menetelés közben azonban egy bolgár lovas, papi ruháját meglátva, kiszólította a sorból, és Martincsevics Pál pap társával együtt lelőtte.

Hajnal Zénó OFM vértanúságukról szeptember 20-án, szombaton emlékeznek meg a belvárosi ferences templomban.

A programok 17 órakor kezdődnek, Susa Éva antropológus előadásával Hajnal Zénó OFM és Martincsevics Pál gyékényesi plébános maradványainak azonosítási folyamatáról.

17.45-től tartják a templomszentelési vesperást; ezt követi az ünnepi szentmise lesz 18.30-tól, melynek főcelebránsa Udvardy György veszprémi érsek.

19.30-kor átadják Martincsevics Pál maradványait a Kaposvári Egyházmegye számára; valamint Hajnal Zénó OFM maradványait elhelyezik a templom kriptájában.

Vasárnap a II. világháborúban áldozatokat vállaló ferences közösségre emlékeznek. Sokan teljesítettek közülük sorkatonai szolgálatot, akár önkéntesen is – voltak, akik hazatértek, másokat azonban orosz fogságba hurcoltak, vagy ütközetben, fertőzésben hunytak el. Akik itthon maradtak, a budapesti ostrom idején saját életüket kockáztatva keresték fel a híveket: temettek, kereszteltek, beteget látogattak; vasárnaponként három szentmisét is tartottak az óvóhelyeken – vízkereszt napján, 1945 januárjában például 23 különböző helyen miséztek, gyóntattak és prédikáltak. Ezen felül kiemelkedő bátorságról tettek tanúbizonyságot, ahol szükség volt: tüzet oltottak, élelmiszert szereztek. A piarista és több környékbeli rendház kincseit menekítették a kilakoltatás idején, és több száz embert – szerzeteseket, híveket és körülbelül 400 zsidót – mentettek meg óvóhely biztosításával, ebédosztással vagy oltalomlevelek kieszközlésével.

A ferencesek áldozatos hőstetteiről akkori házfőnöki jelentésében Takács Ince OFM bővebben is beszámolt, valamint Király Kelemen OFM naplójában, illetve Kálmán Peregrin OFM Intézményes üldözöttmenekítés 1944–45-ben című disszertációjában.

Szeptember 21-én, vasárnap 18 órakor kezdődik a templomszentelési vesperás a belvárosi ferences templomban; ezt követően, 18.30-kor kezdődik az ünnepi szentmise.

A szentmise után a templom előtt felavatják az emléktáblát a zsidómentő és városvédő ferencesek tiszteletére. Emlékező beszédet mond Köves Slomó rabbi, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője, valamint Bitó Balázs, az emléktábla alkotóművésze. Ezt követően megkoszorúzzák és megáldják az emléktáblát.

