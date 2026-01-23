Ferences örömzene a Zeneakadémián – Jubileumi koncert az autizmussal élőkért

Az est fővédnökei: Sulyok Tamás köztársasági elnök és Erdő Péter bíboros, prímás.

Eddig tart a hivatalos beszámoló.

A ferencesek meghívására családom valamely tagjával évről évre részt veszünk a Zeneakadémián rendezett jótékonysági koncerten, melynek bevételeivel a Gyöngyösön és Karácsondon működő Autista Segítő Központ (ASK) gondozottjait és programjait támogatja a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. A programhoz való különös kötődésem onnan ered, hogy egykori esztergomi ferences gimnáziumi prefektusomnak, a 2022-ben elhunyt

Szabó József OFM-nek szívügye volt az ASK és annak gondozottjai. Akárhányszor mesélt róla, akár életének utolsó szakaszában, amikor testi szenvedése már igen a földhöz kötözte, mindig tűz égett a szemében, és szárnyalt.

Az elmúlt évek során minden alkalommal kiváló művészek és együttesek tették felejthetetlenné az estét, többek között Szalóki Ági, Szakcsi Lakatos Béla, Sárik Péter, Harcsa Veronika, Bogányi Gergely, Balázs János, Várdai István, a Budapest Jazz Orchestra, a Szent Efrém Férfikar, Dés László, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás, a Söndörgő együttes, Hegedűs Endre…

Tavaly az év vége közeledtével értesültem arról, hogy ezúttal a ferencesek és a Szent Angéla-iskola kórusai fognak zenei szolgálatot adni. Picit meg is ijedtem, azt gondoltam magamban – a ferencesek és az iskola iránti minden tiszteletemmel és rajongásommal a szívemben –, hogy

ezúttal valami – pestiesen szólva – „cukiság” készülődik, valami, ami kedves élményt jelent majd a hallgatóságnak, de nem feltétlenül repíti a magas zenei kultúra hegyormaira. De kellemes csalódás ért, mindjárt a tegnapi koncert elején.

Amikor felcsendültek az első zeneművek, amikor a kórus is megszólalt, a legmagasabb zenei élményt élhették át mindazok, akik megtöltötték a Zeneakadémia nagytermét. Sőt, ennél is többet kaptak. Igazi örömzenélésben volt része a közönségnek. Együtt éltek a zenészek és a kórusok, felejthetetlen zenei és lelki élményt nyújtva mindenkinek.

A koncert négy tematikus részre tagolódott, melyek az elmúlt három év és az idei esztendő jubileumait idézték fel: Grecciói karácsony, Stigmatizáció, Naphimnusz, Tranzitus. Ezek alkotják Assisi Szent Ferenc életének főbb, ünnepelt pilléreit. Könnyű lett volna elkövetni azt a hibát, hogy túl keveset, esetleg túl sokat ad ez a négyes felosztás vagy akár az egyes részeket „megszakító” felolvasás Celanói Tamás életrajzából.

A Szent Ferenc életét, annak főbb eseményeit, jeleneteit közel hozó szövegrészek azonban annyira a helyükön voltak, hogy jobbat nem is kívánhatott volna az ember.

Ez nagyrészt Kardos Csongor ferences szerzetes jól érthető, szép felolvasásának volt betudható. Neki köszönhetjük nem utolsósorban a Naphimnusz legújabb fordítását is.

Az est különlegességéhez nagyban hozzájárult, hogy hús-vér ferencesek is megmutatták zenei kvalitásaikat: a FRATRES Ferences Kórus és Zenekar soraiban Szoliva Gábriel (csembaló és orgona), Kruppa Lajos (hegedű) és Kóta Quirin (kürt) nyújtott kimagasló zenei szolgálatot. Különös meglepetés volt, hogy olyan művészek is csatlakoztak az esthez, mint Osztrosits Éva fiatal hegedűművész, aki tehetségével és virtuóz játékával tavaly Rómában is kitűnt a pannonhalmi bencések jubileumi koncertjén, melyet az Aventinus-dombon található Sant’Anselmo-bazilikában tartottak.

Természetesen a Ménesi Gergely vezényletével színpadra lépő valamennyi művész – Kapor Andrej, Kökény Eszter (hegedű), Osztrosits Éva (hegedű, brácsa), Kurgyis András, Fazekas Tamás (brácsa), Baranyai Barnabás, Agárdi Eszter, Zétényi Tamás (cselló), Lukácsházi István (nagybőgő), Kercza Asztrik, Horváth Veronika (blockflöte) – óriási elismerést érdemel.

A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium Semjénné Menus Gabriella és Sirákné Kemény Kinga vezette kórusaihoz több kiváló énekes szólista csatlakozott: Patak Zita, Gaál-Weber Ildikó, Sirákné Kemény Kinga és Heim Mercédesz. Mégis:

a gyermekek jelentették azt a bizonyos pluszt, ami az addig is szépet még szebbé tette, s ami a közöttünk sátrat verő, megtestesülő Ige titkához való közellépést a leginkább segítette.

Sirákné Kemény Kinga karnagy vezetésével valódi, teljes élménnyé formálódott minden ének és zenei hang. A kórus tagjai csodálatos teljesítményt nyújtottak, minden zeneiskola által megirigyelhető színvonalon énekeltek. S hab volt a tortán, hogy egy-egy ének erejéig – rangtól függetlenül – számos ferences (házfőnök, rendfőnök és egyszerű szerzetes testvér) is csatlakozott a produkcióhoz.

Az igazi örömzene hatására magasba emelkedett a jelenlévők szíve, s valamiképpen még a nagyterem szecessziós növényi ornamentikái és egyéb díszei is hozzájárultak a magával ragadó élményhez:

a sok szépség együtt a legfőbb Szépre irányította a figyelmünket.

Ebben az elragadtatásban Berhidai Piusz tartományfőnök köszöntő szavai mutattak irányt: Szent Ferenc lelkületét átélve, s hálát adva a szeráfi atyáért, tekintetünket fordítsuk a szükséget szenvedők, testvéreink, az autizmussal élők felé!

Azoknak, akik csatlakozni szeretnének ehhez az élményhez, nincs nehéz dolguk. A 800 éves ferences jubileum idén ért a csúcspontjára, s ehhez kapcsolódva XIV. Leó pápa jubileumi évet és teljes búcsút hirdetett a következő év január 10-éig.

Itt van tehát a testvéri, felebaráti jócselekedetek ideje. A Poverello példája nyomán közelebb léphetünk egymáshoz és Istenhez.

Aki támogatni szeretné a ferencesek segítő szolgálatát, banki átutalással küldheti el adományát a Ferences Rendtartomány számlaszámára: 11600006-00000000-28408844 Közlemény: ASK SWIFT kód: GIBAHUHB IBAN: HU8411600006-00000000-28408844 Banki szolgáltató: Erste Bank Zrt. H–1138 Budapest, Népfürdő utca 24–26. * A jótékonysági est műsora: I. rész: Greccio:

A. Corelli: g-moll Concerto grosso, op.6 No.8

Esterházy P.: Harmonia caelestis: No. 21. Cur fles, Jesu

Esterházy P.: Harmonia caelestis: No. 18. Dormi Jesu

Esterházy P.: Harmonia caelestis: No. 3. Puer natus Stigmatizáció:

Crucis Christi mons Alvernae - himnusz

Duo Seraphim

C. Monteverdi: Adoramus te, Christe

J. Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán (Atyám, kezedbe ajánlom…, Földrengés) II. rész: Naphimnusz:

Naphimnusz

J. S. Bach: III. G-dúr Brandenburgi verseny (BWV 1048)

D. Buxtehude: Jesu, meines Lebens Leben (BuxWV 62) Tranzitus:

Salve Sancte Pater

O Sanctissima Anima

C. Porta: Voce mea

H. I. F. Biber: Plaudite Tympana

