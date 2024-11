Lélekmentő levelek a börtönbe – Különleges karácsonyi ajándékozásra hív a Mécses Szeretetszolgálat

Fogarasiné Pusztai Virág, a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia újságíróképzésének volt hallgatója készített vele interjút.

– Hogyan lett ez a nem mindennapi szolgálat az élete része?

– Egy aprócska, talán még elég esetlenre is sikeredett kis képeslap változtatta meg az életemet. Először csak egy, a mostanihoz hasonló karácsonyi akcióba való bekapcsolódásra vállalkoztam, de aztán ez indított el arra, hogy elköteleződjem egy börtönben levő levelezőtárs mellett. Ez a lépés az önismeret mélyebb útjaira vitt, és a hitemben való megerősödéshez vezetett. Bevonódott a férjem és a családom, a köztünk lévő kapcsolat is erősödött ezáltal, és mostanra pedig már a Mécses vezetőjeként egy küldetést kaptam.

– Mint a Mécses Szeretetszolgálat vezetője, milyen küldetést talált?

– Harminchárom éve alapította a szolgálatot Majzik Mátyás a társadalom legmegvetettebb, legkitaszítottabb, leginkább peremre szorult embereinek a szolgálatára. A cél az volt, hogy börtönpasztoráció keretében segítsük a fogvatartottak visszaintegrálását a társadalomba krisztusi szeretettel, vallási hovatartozás nélkül.

Magával az alapítóval én személy szerint már nem találkoztam, de azt a küldetést örököltük meg, ami a sírjára is van írva: „Szerette az elítélteket”.

Ebből jelenleg a Mécses legfontosabb feladata a levelező szolgálat, amelynek a keretében teljesen magukra maradt, kapcsolat nélküli fogvatartottakat kapcsolunk össze önkéntesekkel. Fontosnak tartjuk azt a szemléletet is erősíteni, hogy nemcsak a szabadultaknak kell változnia, hanem legalább annyira nekünk is.

Fájdalmas, de fontos felismerést adott a kezdeti úton nekem is, hogy saját magam farizeusságát meglássam. Ehhez le kellett tennem az előítéleteimet, és új szemmel néznem rájuk, személyes emberi kapcsolatokat építve.

Olyan ez, mint a lábmosás szolgálata, elkötelezett, tartós és mély.

– Ez az elköteleződés félelmet is válthat ki az emberekből.

– Pontosan. A mai világban egy párkapcsolatban is nehéz elköteleződni, itt pedig az a cél, hogy elköteleződj egy akár többszörös gyilkosságot elkövetett ember mellett, és te légy az egyetlen valaki az életében. Ezért is próbálkozunk ilyenkor karácsonykor egy elköteleződést még nem igénylő lehetőséggel. Egy pici ajándékcsomaghoz kérünk anyagi támogatást, de ennél még nagyobb ajándék, ha egy személyesen, kézzel megírt képeslappal örvendeztetjük meg azokat, akiknek még Mécses levelezőtársuk sincs.

Ennek a levélnek köszönhetően a küldemény nemcsak egy jótékonysági adománycsomag lesz, hanem egyedi ajándék.

Éppen ezért nagyon meg tud minket is dolgozni már az az első lépés is, hogy miként szólítsuk meg a fogvatartottat. Sajnos ebben a karácsonyi programban még keresztnevet sem tudunk adni a folyamatos áthelyezések miatt.

– Ez tényleg komoly kihívás az érdeklődőknek. Mivel tudja segíteni őket ebben a helyzetben?

– Pont az a lényeg, hogy ezt mindenkinek magának kell megtalálnia! Szinte felér egy önismereti folyamattal. Például ha az írnád: „Kedves Barátom!” De barátod ő? Nem is ismered! „Kedves Testvérem az Úrban!” Biztos, hogy testvérem az Úrban? Lehet nem is vallásos, vagy más vallású. „Kedves Embertársam!” Ez áll, de elég személytelen, hideg. Esetleg a „Kedves Te!” Ez egy gyerektől elég cuki, de felnőttként? Szóval mindenkinek meg kell találnia azt a megszólítást, ami a szívéből jön, és biztosak vagyunk benne, hogy az ő levele pont ahhoz fog eljutni, akinek pont arra van szüksége! Mert ami a szív mélyéről jön, az csak jó lehet! Ehhez el kell döntenem azt is, hogy tegezem vagy magázom. Mennyire tudok személyesen és hitelesen írni? Például azt, hogy a családunkkal a karácsonyfa alatt imádkozni fog érted. Mellékelhetek akár hozzá egy-két gyerekrajzot. De

előfordult olyan is, hogy egy egész osztály írt levelet és jelezte, hogy a karácsonyi ünnepségnél kitesznek neki is egy széket és ott lesz velük lélekben.

Egyfelől nagy örömet okozunk a fogvatartottnak, de mi magunk is érzékenyedünk, kilépve a komfortzónánkból. Engedjük magunkat megajándékozni ezzel az új élménnyel!

– Hogyan lehet eljuttatni ezeket a leveleket vagy az adományt a Mécses Szeretetszolgálathoz?

– A honlapunkon fent van a karácsonyi akciónk és a levelezési címünk. December 8-ig tudjuk fogadni a leveleket, amelyeket elég csak keresztnévvel ellátni; majd mi kézbesítjük ki ezeket a börtönlelkészeken keresztül a fogvatartottaknak.

Az ajándékcsomagokhoz az adomány pedig olyan gondviselésszerűen szokott összegyűlni, hogyha nem saját magam tapasztalom, nem hiszem el! Mindig pont annyi összeg folyik be a számlánkra, amennyire abban az évben szükségünk van. Se több, se kevesebb!

Döbbenetes számomra, hogy a Jóisten ennyire hathatós segítséget tud nyújtani embereken keresztül. Idén közel ezer fogvatartottat szeretnénk megajándékozni. Ehhez a csodálatos akcióhoz várjuk most is a segítséget, mert az egész önkéntes alapon működik.

– Ha valaki továbblépne, az elkötelezett levelezés hogyan történik? Mennyire lehet minden előítélet ellenére is ezt biztonságos keretek között megoldani?

– Nagyon erős adatvédelmi szabályzatunk van. A keresztnéven kívül egyedi jeligével leveleznek rajtunk keresztül az önkéntesek. Idővel felmerülhet az igény, hogy szemébe nézzünk levelezőtársunknak, amit a lehetőségekhez mérten teljesíteni is tudunk. Az egész folyamatnak a legnagyobb hozadéka, hogy mibennünk, levelezőkben elindulnak olyan folyamatok, amelyek által sokkal érzékenyebbek leszünk.

Magunkat már nem tökéletesebbnek tartva, rádöbbenünk, hogy milyen magukra hagyottak, kiszolgáltatottak és lelkileg magányosak a fogvatartottak.

Segít, hogy felismerjük a mindenkiben jelenlevő Krisztust, és tegyünk valamit imával és tevékeny szeretettel. Ezek bennünk is mélyen érintik a bűn és a bűnbánat, a kiengesztelődés és az emberi közösség, lélekmentés síkjait. Egyben megtapasztalhatjuk azt is, hogy ezt nem mi tudjuk megtenni, hanem a bennünk élő Lélek!

Fotó: Mécses Szeretetszolgálat/Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

