A magyarországi szerzetesek is csatlakoznak a békéért való böjti és imanaphoz

A háborúk és embertelenségek által szétszabdalt világunkban – Gázában, Szudánban, Ukrajnában, Mianmarban, Haitin, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és oly sok más, látható és láthatatlan konfliktusok sebezte országban – nem maradhatunk néma szemlélők.

Nap mint nap a fájdalomtól meggyötört arcokat, széthulló életeket, méltóságuktól és békéjüktől megfosztott embereket látunk, oly sokszor nőket és gyermekeket. A remény zarándokaiként sürgető szükségét érezzük annak, hogy felemeljük a hangunkat, imádkozzunk és cselekedjünk.

Megszentelt életet élő személyekként, akik a szenvedők mellett állnak, meghallva a szegények és a föld segélykiáltását, felelősséget viselünk a közösségépítésért, az élet védelméért és az igazságosság kivívásáért. Az evangéliumi értékek és a közös felelősségvállalás jegyében hívunk mindenkit, hogy csatlakozzon a közös imádsághoz és böjthöz, hogy a békét ne csupán reméljük, hanem építsük is.

Különösen arra hívunk minden jóakaratú embert, hogy augusztus 14-ét a böjt és az ima napjaként élje meg, kérve Isten Anyjának, a Béke Királynőjének közbenjárását, akinek főünnepét augusztus 15-én üljük. Bízzuk az emberiséget Őrá, hogy gyengéden válaszoljon a népének imáira és kiáltásaira, és tanítson meg minket arra, hogyan lehetünk alázatos és prófétai jelek a szenvedések helyein.

1. Imádkozzunk együtt és elmélkedjünk Isten Igéjén a jelenlegi háborúk és humanitárius válságok fényében, kérve, hogy a Szentlélek belsőleg átalakítson minket.

2. Szorgalmazzuk saját környezetünkben az igazságosságra és a megbékélésre törekvést, kérve mindenkit, hogy keressék a béke és az emberi jogok védelmének útjait.

3. Vállaljunk konkrét szolidaritást azáltal, hogy támogatjuk a szenvedőket a humanitárius segítségnyújtási hálózatokon keresztül.

Nem várhatunk. A békét kell építeni – és ezt együtt kell építeni. Hiszünk abban, hogy az erőszakkal teli világunkban ismét felragyoghat az evangélium, az igazságosság és a testvériség fénye.

Az imanapról szóló korábbi híradásunk ITT található.

Forrás: Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája és Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája

