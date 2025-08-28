Vármegyei kitüntetésben részesült Orosz Atanáz püspök

A Rákóczi-lánc Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzatának legrangosabb elismerése, és olyan természetes személynek adományozható, aki hosszú éveken keresztül életútjával, munkájával, megbízatása kimagasló színvonalú teljesítésével, közéleti tevékenységével példamutatóan, elismerten, eredményesen szolgálta és szolgálja a vármegye és az ország lakosságát.

Az idei díjazott Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye főpásztora, akinek – mint az indoklásban elhangzott – „élete, szolgálata és tanúságtétele mélyen gyökerezik a keleti keresztény hagyományban, miközben nyitott lélekkel és páratlan tudással válaszol a 21. század kihívásaira”.

Az ünnepélyes díjátadót Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke nyitotta meg.

A laudációban elhangzott:

Orosz Atanáz „Teológus, lelkipásztor, egyházvezető és egyházi író, emellett karitatív munkásságával az elesettek szolgálatában álló Krisztus-követő, aki már fiatalon elköteleződött a lelki elmélyülés, az imádságos élet és a keleti liturgikus hagyomány iránt. (…)

A bizánci teológia nemzetközileg is elismert szakértője. Számos cikk és könyv szerzője.

Püspöki szolgálatát 2008-ban kezdte, majd 2011-ben XVI. Benedek pápa kinevezte az újonnan alapított Miskolci Egyházmegye első megyéspüspökévé. Ezzel kezdetét vette egy új korszak: az egyházmegye lelki, kulturális és társadalmi újjáépítésének időszaka. Vezetésével új templomok, parókiák, oktatási és szociális intézmények születtek, és a lelkiélet is mély megújuláson ment keresztül.

Karitatív elköteleződésének egyik legszebb kiteljesedése a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény, amelyet az egyházmegye alapított és fejlesztett ki az ő pásztori bátorításával és közreműködésével. (…)

Orosz Atanáz a romák társadalmi felzárkóztatását is szívügyének tekinti: iskolai programok, pasztorális kezdeményezések és szociális ellátások sora kapcsolódik nevéhez. Az egyházmegyében lévő gyermekvédelmi intézmények lakásotthonait is gyakran látogatja, személyes kapcsolatot ápol azok vezetőivel, gondozóival és magukkal a gyermekekkel. Egyik fő célja, hogy minden elesett, rászoruló ember megtapasztalhassa: Isten nem hagy magára senkit. Vezetése alatt az Egyház cselekszik: nemcsak hirdeti az evangéliumot, hanem megéli.

2019-ben Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést adományozott számára Magyarország köztársasági elnöke.”

A hivatalos méltatás teljes terjedelmében ITT olvasható.

A díjazott rövid válaszában a nyakában lévő máriapócsi ikon (panagia) és II. Rákóczi Ferenc közötti történelmi kapcsolatra mutatott rá, majd Lukács evangéliumának 17. fejezete idézetével köszönte meg az elismerést: „Haszontalan szolgák vagyunk. Csak azt tettük, ami a kötelességünk volt.”

A díjátadót az új kenyér megáldása követte. Ezúttal Galamb Alex, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Példakép díjasa sütötte és ajánlotta fel a kenyeret, melyet a történelmi egyházak vezető képviselői – köztük Juhász Géza elsőhelynök – áldottak meg.

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Fotó: Bánné dr. Gál Boglárka hivatalos közösségi oldala

Magyar Kurír