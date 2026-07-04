„Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra” – Endrédy Vendel zirci apát életútja (2. rész)

Az alábbiakban Soós Viktor Attila írásának második részét olvashatják. A Győri Egyházmegye Hitvallás című lapjának online felületén megjelent cikket szerkesztve közöljük. A visszaemlékezés első része ITT olvasható.

A második világháború befejezése után Endrédy Vendel zirci apát számára egy olyan korszak kezdődött, amelyben az addigi apáti szolgálat minden eddiginél nehezebb próbatétel elé került. Az ország romokban hevert, a társadalom a háborús veszteségek, az anyagi károk, a politikai bizonytalanság és az erkölcsi megrendülés állapotában kereste az újrakezdés lehetőségét. A ciszterci rend számára sem csupán az épületek, gazdaságok, iskolák és rendházak működtetésének kérdése jelentett feladatot, hanem az is, miként lehet egy széttört, félelemben élő, egyre erősebben ellenőrzött országban megőrizni a szerzetesi hivatás belső rendjét, az oktatás lelkületét, a nevelés méltóságát és a Katolikus Egyház szabadságát.

Zirci apát a kiépülő kommunista diktatúra szorításában

Endrédy Vendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és Mindszenty József veszprémi püspök, majd esztergomi érsek, bíboros, hercegprímás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az Egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őriznie belső szabadságát, az Egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A lelkiismereti hűséget tartották elsődlegesnek akkor is, amikor ez már közvetlen személyes veszélyt jelentett.

A háború utáni években a kommunista párt fokozatosan vette birtokba az állami intézményeket, a közigazgatást, a rendőrséget, majd az egész társadalmi nyilvánosságot. A Katolikus Egyház még jelentős intézményi erővel rendelkezett. Iskolái, szerzetesrendjei, plébániái, ifjúsági közösségei, egyesületei, sajtója, szociális intézményei a magyar társadalom szövetébe mélyen beágyazódtak. A kommunista hatalom számára éppen ezért az Egyház nemcsak világnézeti ellenfél volt, hanem olyan közösségi erő, amelynek saját tekintélye, nyelve, erkölcsi rendje és nemzetközi kapcsolatrendszere volt. Endrédy Vendel apátként pontosan érzékelte e küzdelem súlyát.

A rend gazdasági alapjainak felszámolása súlyosan érintette a zirci apátságot. A birtokok, gazdaságok, erdők, majorok, intézmények biztosították a tanítás, a nevelés, a növendékképzés, a plébániák és a szegények támogatásának anyagi hátterét. Amikor az állam ezeket elvette, a ciszterci rend nem pusztán vagyonát veszítette el, hanem működésének természetes feltételeit. A kommunista propaganda ezt a kérdést társadalmi igazságtételként mutatta be, valójában azonban az egyházi autonómia meggyengítésének eszköze volt.

A ciszterci rend hivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. A rend iskolái nem egyszerű tanintézetek voltak, hanem katolikus nevelőközösségek; a teljes embert kívánták formálni. Endrédy Vendel is ebből a világból érkezett: a budai Szent Imre Gimnázium matematika- és fizikatanáraként, majd igazgatójaként a tanításban, a nevelésben, a diákok személyes kísérésében találta meg szerzetesi szolgálatának egyik legszebb formáját; apátként ezt az örökséget kellett megőriznie akkor, amikor a politikai hatalom a katolikus nevelés egész rendszerét kezdte felszámolni.

A ciszterci renden belül voltak konfliktusok, hogy mennyire a tanítás, az oktatás kerüljön előtérbe és mennyire a monasztikus életforma, amely a szerzetesi közösség indulásának első évszázadaira jellemző volt; a tanító, nevelő szolgálat nem mindenhol volt jellemző a ciszterci szerzetesek között.

Az 1948-as pártállamintézkedés, az egyházi iskolák államosítása minden egyház, felekezet életében nagy változást hozott. A ciszterci rend öt gimnáziumot és egy rendi főiskolát tartott fenn, olyan sebet ejtett a cisztereken az egyházi iskolák államosítása, amely nem csupán intézményi veszteséget jelentett – a rend évszázados magyarországi szolgálatának egyik legfontosabb területét vették el. A ciszterci iskolákból eltávolították azt a lelki és pedagógiai jelenlétet, amely nemzedékeket nevelt hitre, tudásra, felelősségre és hazaszeretetre. A szerzetes tanár kiszorult abból a térből, amelyre fogadalma, tudása, tehetsége és hivatása irányult.

Endrédy Vendel számára ez személyes fájdalom is volt; ám apátként szolgálatban gondolkodott, keresve, hogy miként lehet a rendi életet, a belső képzést, a lelki tartást, a közösségi fegyelmet és a szerzetesi hűséget megtartani az elveszített iskolák után is.

Ezekben az években egyre inkább a katolikus ellenállás egyik jelképes alakjává vált. Nem hangos politikai beszédekkel, nem látványos közéleti szerepléssel, hanem azzal, hogy apátként, szerzetesként és papként nem mondott le arról, amit az Egyház szabadságának tartott. A diktatúra éppen az ilyen embereket tartotta veszélyesnek – azokat, akiknek tekintélye nem állami kinevezésből, hanem életpéldából, tudásból, hitből és közösségi bizalomból fakadt.

1950 nyara a magyar szerzetesség történetének egyik legsötétebb fejezete. Az államhatalom megkezdte a szerzetesrendek elleni végső támadást. Rendházakat ürítettek ki, szerzeteseket és szerzetesnővéreket hurcoltak el, internáltak, közösségeket szakítottak szét. A módszer nyers volt, és számító. A szerzetesrendek tagjainak elhurcolása megfélemlítés volt, de egyúttal zsarolás is – az állam így akarta rákényszeríteni a püspöki kart az egyezmény elfogadására. A szerzetesek sorsa politikai alku tárgyává vált. Idős, beteg, védtelen szerzetesnővérek és szerzetesek szenvedése a pártállam kezében eszköz lett.

Zirc ebben a helyzetben különös szerepet kapott. Endrédy Vendel több száz szerzetesnővért fogadott be az apátság falai közé – keresztény kötelességből: akit otthonából elűztek, annak helyet kellett adni; akit megaláztak, annak vigaszt kellett nyújtani; akit a hatalom kiszolgáltatottá tett, azt be kellett fogadni. A zirci apát ebben a döntésben nem mérlegelte, hogy hogyan tudják kivitelezni. A szeretet parancsát követte.

A kommunista diktatúra azonban más nyelven olvasta a történteket. A befogadásban összeesküvést, a karitatív segítségben államellenes magatartást, a szerzetesi szolidaritásban politikai ellenállást látott.

Endrédy Vendel letartóztatása, elítélése

A szerzetesrendek működési engedélyének megvonása után Endrédy Vendel mozgástere végletesen beszűkült. Rendje külső működését felszámolták, iskoláit elvették, gazdasági alapjait szétzúzták, rendtagjait szétszórták. Az apát azonban továbbra is apát maradt. A szerzetesi életben az elöljárói felelősség nem pusztán joghatóságot jelent – hanem atyai gondoskodást, lelki összetartozást, közösségi hűséget. A hatalom a jogi kereteket felszámolhatta, de ezt a belső köteléket nem tudta eltörölni.

Endrédy Vendelt 1950. október 29-én tartóztatták le. Az Államvédelmi Hatóság emberei az Andrássy út 60-ba vitték. Ez az épület a kommunista diktatúra egyik legsötétebb jelképe lett, nem egyszerűen kihallgatási hely volt, hanem a megtörés intézménye. A falak között nem igazságot kerestek, hanem vallomást gyártottak; nem tényeket tártak fel, hanem előre elkészített politikai történetekhez kerestek emberi arcokat, neveket, kényszerített mondatokat. Endrédy Vendel ebben a rendszerben nem vádlott volt, hanem célpont. A per logikája megelőzte a bizonyítékokat.

A kihallgatások, verések, kínzások, éjszakai vallatások, testi és lelki megaláztatások hónapjai következtek. A vallatók célja világos volt: Endrédyt be kellett illeszteni abba a koncepcióba, amely Grősz József kalocsai érsek és társai ellen készült. A Mindszenty-per után a kommunista hatalom újabb nagy egyházellenes pert akart. A katolikus püspöki kar elnökét, szerzeteseket, világi katolikusokat, egyházi gazdasági vezetőket, papokat és egyházi személyeket egyetlen államellenes összeesküvés szereplőiként kívánták bemutatni. A cél nem jogi igazságszolgáltatás volt, hanem politikai üzenet: a katolikus egyház vezetői a népi demokrácia ellenségei, a szerzetesrendek a reakció fészkei, a Mindszentyhez hű emberek a rendszer megdöntésére törekedtek.

Endrédy Vendel VI. rendű vádlottként került a Grősz-perbe. A hatalom számára különösen alkalmas volt arra, hogy a perben a szerzetesi világot, a ciszterci rendet, Mindszenty József környezetét és az egyházi önállóságot egyszerre jelenítse meg. A propaganda olyan képet akart alkotni róla, amelyben a zirci apát nem szerzetesi elöljáró, nem tanár, nem lelki atya, hanem politikai összeesküvő. Ez hamis kép volt, de a koncepciós perek világában a hamisság nem hiba volt, hanem módszer.

Az 1951. június 28-án kihirdetett ítélet Endrédy Vendelt 14 év börtönbüntetéssel sújtotta. Az ítélet az ő esetében is előre megírt politikai döntést rögzített. A bírósági tárgyalás nem tisztázta a valóságot, hanem szentesítette az államvédelmi erőszak által kikényszerített történetet. A rádió, a sajtó, a hivatalos nyilvánosság mind azt szolgálta, hogy a társadalom előtt megtörjék a Katolikus Egyház vezetőinek tekintélyét. A perben a kommunista hatalom nem egyes személyek ellen lépett fel, hanem az Egyház erkölcsi önállósága ellen.

Börtönévek, szabadságának korlátozása

A Conti utcai börtön, majd a többi fogvatartási hely nemcsak a szabadság elvesztését jelentette számára, hanem a teljes kiszolgáltatottság állapotát. A magánzárka, a bizonytalanság, a testi fájdalmak, a betegségek, a megalázó bánásmód, a hírektől, rendtársaktól, családtól való elszakítás olyan próbatétel volt, amelyben az emberi erő önmagában kevésnek bizonyul. Endrédy Vendel ebben az állapotban is szerzetes és ember maradt. Külső szolgálatát, feladatát elvették, de a belső hűséget nem tudták elvenni, nem tudták megtörni.

Az ÁVH célja a megtörés volt, a börtön célja az elnémítás. A diktatúra azt akarta, hogy Endrédy neve eltűnjön a rend életéből, a magyar katolikus emlékezetből, a közösségi tudatból. A fogoly azonban a csendben is tanúságtevő maradt – a papi hivatás nem szűnt meg attól, hogy nem mondhatott nyilvánosan szentmisét; az apáti szolgálat nem szűnt meg attól, hogy nem kormányozhatta rendjét; a tanári hivatás nem szűnt meg attól, hogy nem állhatott katedrára. Mindaz, ami korábban intézményekben, iskolákban, rendházakban, beszédekben és döntésekben jelent meg, a börtönben imádsággá, türelemmé, felajánlássá és hallgatássá alakult.

A keresztény ember nem keresi a szenvedést, de ha elkerülhetetlenül rászakad, Krisztus keresztjének fényében értelmezi. Endrédy Vendel apát fogsága ezért nem puszta börtöntörténet, hanem a magyar egyháztörténet hitvalló fejezete. A testet meg lehetett sebezni, az idegrendszert meg lehetett gyötörni, az egészséget meg lehetett roppantani, de a hivatás belső igazságát nem lehetett hatósági eszközökkel elvenni.

Az 1956-os forradalom napjai hozták el számára a szabadulást. A forradalom rövid történelmi pillanata sokak számára nemcsak politikai reményt, hanem személyes felszabadulást is jelentett. Börtönök ajtói nyíltak meg, elítéltek tértek vissza családjukhoz, papok, szerzetesek, világi hívek léphettek ki abból a sötétségből, amely éveken át elnyelte őket. Endrédy Vendel is ekkor hagyhatta el a börtönt.

Szabadulása után rövid időre ismét megszólalhatott. Ekkor mondta el fogságának történetét. Ez a visszaemlékezés különleges forrás. Nem irodalmi mű, nem jogi beadvány, nem önigazolás, hanem tanúságtétel – az emberi szenvedés és a diktatúra működésének megrendítő dokumentuma. Mégis jellemző a korszak félelmi légkörére, hogy a szöveg első oldalán különös mondat állt. „Nem diktáltam. Sejtelmem sincsen, ki írta. E. V.” Ez a megjegyzés önmagában is mutatja, milyen világ vette körül azokat, akik 1956 után ismét a megtorlás árnyékában éltek. Az igazság kimondása is veszélyes volt. A tanúságtétel is védekezést kívánt.

A forradalom leverése után a kádári rendszer újraépítette az Egyház feletti ellenőrzést. A módszerek bizonyos tekintetben változtak, de a cél ugyanaz maradt. Az Egyházat ellenőrizni, vezetőit befolyásolni, szabadságát korlátozni, társadalmi jelenlétét szűkíteni akarták. Endrédy Vendel személye továbbra is kényelmetlen volt a hatalom számára. Nem térhetett vissza egyházi közegbe, nem végezhetett papi, lelkipásztori szolgálatot; nem állhatott a ciszterci közösség élére, hiszen a szerzetesrendek működési engedélyének megvonása érvényben volt – aki szerzetesi életet próbált élni, a rendtársaival találkozott, azzal szemben fellépett a pártállam. A rendszer tudta, hogy Endrédy Vendel jelenléte önmagában is erkölcsi erő, ezért a szabadsága 1956 után sem lett teljes szabadság.

Pannonhalmán

1957-ben Pannonhalmára, a bencés főapátságban működő szociális otthonba került. A döntést ő maga úgy fogadta, hogy ha Zircen nem lehet, Pannonhalmán szeretne lenni. Ebben a mondatban egyszerre van fájdalom és elfogadás. Zirc volt az apáti szolgálat helye, a rend szíve, a ciszterci identitás központja. Pannonhalma pedig menedék lett, ahol a bencés testvérek szerető gondoskodása között élhette le hátralévő éveit.

Mégis tudni kell, hogy Pannonhalma számára nem jelentett teljes szabadulást. Büntetését csak félbeszakították, a fenyegetettség továbbra is ott maradt felette. Még 1958-ban is olyan értesítést kapott, amely szerint a börtönbüntetés félbeszakítását meghosszabbították, és a határidő lejárta után jelentkeznie kellene, ha újabb intézkedés nem történik. A szabadság tehát adminisztratív feltételhez kötött állapot maradt.

Endrédy Vendel huszonnégy évet töltött Pannonhalmán. Ez a hosszú időszak külsőleg csendes, belsőleg azonban rendkívül mély korszak volt. Az apát, aki korábban rendet vezetett, iskolákért felelt, fiatal szerzetesek képzéséről gondoskodott, gazdasági, lelkipásztori, közéleti ügyekben döntött, most egy szobában, szűk körülmények között, idős és beteg papok, szerzetesek közösségében élte mindennapjait. Ám ez a pannonhalmi csend a szenvedésben megtisztult hivatás utolsó nagy iskolája lett.

Akik Pannonhalmán ismerték, olyan emberként emlékeztek rá, aki megtört testtel, de derűs lélekkel élt. Betegségei, börtönben szerzett sérülései, fájdalmai, szívgyengesége, fáradékonysága ellenére figyelemmel fordult mások felé. Rendtársaiért imádkozott, beteg szerzetestársai mellett virrasztott; látogatóit szeretettel fogadta. Nem a maga sérelmeivel töltötte meg a szobáját, hanem azzal a csendes, atyai jelenléttel, amelyből sokan erőt merítettek. A börtön évei után a nővérek, rendtársak, rokonok, volt tanítványok, ciszterci öregdiákok és tisztelők újra és újra felkeresték.

A kádári egyházpolitika végrehajtói az Állami Egyházügyi Hivatal és az állambiztonság emberei továbbra is figyeltek. A diktatúra a hetvenes évektől már ritkábban alkalmazta a nyílt terror korábbi formáit, de a megfigyelés, az ellenőrzés, az engedélyezés, a mozgás korlátozása, a külföldi kapcsolatok akadályozása, az egyházi személyek elszigetelése mindennapos eszköz maradt. Endrédy Vendel esetében a hatalom különösen érzékeny volt arra, hogy kapcsolatba léphet-e rendtársaival, külföldre utazhat-e, találkozhat-e olyanokkal, akikben a rendszer egyházi vagy politikai veszélyt látott. Még idős, beteg emberként is számontartották.

Endrédy Vendel apát időről időre elhagyhatta Pannonhalmát, de mozgása korlátozott maradt. Budapesten a piaristáknál szállt meg; meglátogatta rokonait Pesterzsébeten, szentmisét mondott családi körben, régi ismerősökkel találkozott. Szülőfalujába, Fertőendrédre külön engedéllyel juthatott el, mivel a település a határsávban feküdt. 1960-ban végre hazalátogathatott, ami egy hosszú elszakítottság után megélt lelki hazatérés volt. A szülőföld, a családi ház, a templom, a gyermekkor emlékei visszakapcsolták ahhoz a mély gyökérzethez, amelyből egész hivatása táplálkozott.

Pannonhalmi éveiben a ciszterci rend története, a budai Szent Imre Gimnázium, Zirc, a rendtagok, a tanítványok, a szerzetesi közösség szétszórt tagjai mind jelen voltak imádságaiban és beszélgetéseiben. Ha a hatalom megakadályozta is, hogy rendjét kormányozza, azt nem akadályozhatta meg, hogy rendjét hordozza – ami belső, imádságos, csendes szolgálattá vált.

Endrédy Vendel 1981. december 29-én hunyt el Pannonhalmán. Nem érhette meg a ciszterci rend nyilvános újjászületését, nem láthatta viszont a szabadon működő iskolákat, nem térhetett vissza Zircre, ahogy apáti hivatása szerint ott szolgálhatott volna. Mégis győztesként fejezte be földi életét, mert megőrizte azt, amit a diktatúra el akart venni tőle: hitét, szerzetesi önazonosságát, apáti méltóságát, emberek iránti szeretetét és a szenvedésben is Krisztushoz kapcsolódó reményét.

A kommunista diktatúra Endrédy Vendelben azt gyűlölte, amit nem tudott ellenőrizni. A belső szabadságot – azt a szabadságot, amely nem állami engedélyből, nem politikai mozgástérből, nem társadalmi sikerből fakadt, hanem abból, hogy az ember Isten előtt akar igaz maradni. Ezért maradt gyanús 1956 után is, ezért nem engedték vissza Zirc apáti székébe. A rendszer számára egy idős, beteg, börtönt megjárt szerzetes is veszélyes lehetett, ha az élete cáfolta a diktatúra igazságát.

Személyében egyesült a tanár, a szerzetes, az apát és a hitvalló. Ezért nem lehet életét egyszerűen a börtönévek tragédiájaként szemlélni. A börtön nem lezárta, hanem új megvilágításba helyezte mindazt, ami előtte történt. (...). A középpontban mindig ugyanaz állt: az Istenhez kötött lelkiismeret.

Életútja ezért ma sem pusztán rendtörténeti emlék, hanem a Magyar Katolikus Egyház 20. századi hitvalló történetének egyik meghatározó tanúságtétele. Egy ciszterci szerzetes, aki tanárként indult, apátként szolgált, fogolyként szenvedett, Pannonhalmán csendben élt, és mindvégig ugyanaz maradt – Isten embere. (...)

„Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra.” Endrédy Vendel számára ez az imádság egész életét átfogó küldetéssé vált.

Soós Viktor Attila írásának második részét teljes terjedelmében ITT olvashatják.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Hadarics Kálmán (Agyagosszergény) családi fotógyűjteménye

Magyar Kurír